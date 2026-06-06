Москва6 июнВести.Брюссель намерен ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз российским гражданам сверх уже принятых мер, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.
Планы Евросоюза могут быть связаны с письмом в ЕК от 11 европейских стран с критикой большого количества виз, выданных гражданам России.
Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визового кода, который произойдет в начале следующего годасказал Ламмерт в пятницу на брифинге в Брюсселе
Он подчеркнул, что выдача виз россиянам резко сократилась с 2022 года – с 4 млн в год до 500 тыс. в настоящее время.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.