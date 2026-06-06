В Еврокомиссии сообщили о планах ужесточать визовые ограничения для россиян Представитель ЕК Ламмерт: ЕС намерен ужесточать визовые ограничения для россиян

Москва6 июн Вести.Брюссель намерен ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз российским гражданам сверх уже принятых мер, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

Планы Евросоюза могут быть связаны с письмом в ЕК от 11 европейских стран с критикой большого количества виз, выданных гражданам России.

Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визового кода, который произойдет в начале следующего года сказал Ламмерт в пятницу на брифинге в Брюсселе

Он подчеркнул, что выдача виз россиянам резко сократилась с 2022 года – с 4 млн в год до 500 тыс. в настоящее время.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.