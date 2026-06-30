В Евросоюзе рассматривают запрет на выдачу туристических виз гражданам России "Известия": ЕС обсуждает полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Москва30 июн Вести.Еврокомиссия обсуждает возможность полного прекращения выдачи туристических виз гражданам России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Европарламенте (ЕП).

По информации собеседника издания, вопрос о визовых ограничениях обсуждается в координации со странами – участницами Евросоюза. Четкие сроки вероятного введения запрета пока неизвестны.

Как заявил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картхайзер, основной целью предполагаемых рестрикций выступает дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

Политолог-европеист Егор Белячков пояснил, что наибольший интерес в сохранении выдачи турвиз гражданам РФ имеют страны Южной Европы: Греция, Италия, Испания, Франция и Кипр.

Согласно данным миграционной статистики, за 2025 год Италия, Испания и Франция выдали россиянам более 600 тысяч виз. Подобные меры могут нанести ущерб западноевропейской экономике, отмечается в статье.

Ранее партия ЕП германского консервативного блока ХДС/ХСС, лидером которого является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, предложила ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз гражданам Российской Федерации.