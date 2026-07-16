Москва16 июл Вести.Евросоюз запретил продажу туристических поездок в Россию и продвижение страны как направления для туризма. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Ранее ЕС наложил запрет на оказание любых услуг, напрямую связанных с туристической деятельностью в России.

Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе объяснил Геррейру

По его словам, демонстрация рекламирующих Россию туристам плакатов также оказалась под запретом в ЕС. Желающие посетить РФ европейцы должны выполнять все приготовления самостоятельно, отметил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает возможность полностью прекратить выдавать туристические визы гражданам России. Позже в ЕК заявили, что полный запрет турвиз для россиян не рассматривается, речь идет о точечных мерах по ограничению въезда гражданам РФ, являющимся бывшими участниками СВО.