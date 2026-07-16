Песков: запрет туроператорам в ЕС работать с Россией не мешает притоку туристов

Туризм в РФ продолжает развиваться, несмотря на ограничения ЕС, заявил Песков Песков: запрет туроператорам в ЕС работать с Россией не мешает притоку туристов

Москва16 июл Вести.Иностранный туризм в России продолжает развиваться, несмотря на запрет Евросоюза своим туроператорам с ней работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, туристы из стран Глобального Юга продолжают приезжать в РФ, оплачивать здесь покупки и услуги, тем самым поддерживая российскую экономику.

Развитие туризма, в том числе и из иностранных государств, продолжается. Они привозят свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику, малый и средний бизнес сказал Песков

Комментируя решение ЕС ограничить работу европейских туроператоров с Россией, пресс-секретарь президента РФ отметил, что оно соответствует общей санкционной политике союза и не стало неожиданностью.

Там действует много ограничений в отношении различных компаний в самых разных секторах, не только туристическом... Поэтому ничего удивительного здесь нет подчеркнул Песков

Кроме того, он отметил, что трудности в экономике России не носят критический характер, а ситуация стабильна.