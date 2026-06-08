Москва8 июнВести.Экономическая суверенность России предполагает способность страны выдерживать жесткую конкуренцию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что российская экономическая суверенность не означает отсталось.
Суверенность - это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренциюсообщил Песков
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что суверенитет России строится с опорой на тесное сотрудничество с дружественными странами. Он также подчеркнул, что сегодня РФ должна выстраивать экономику с опорой на собственные силы.