Песков: у правительства много идей по приданию динамики экономике РФ

Москва16 апр Вести.У экономического блока правительства России есть много предложений по активации российской экономики и приданию ей большей динамики развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга Песков прокомментировал состоявшееся накануне совещание по экономическим вопросам.

У членов экономического блока правительства есть много предложений, с тем чтобы активировать экономику и придать большую динамику развития экономике сказал Песков

Он добавил, что все эти предложения были озвучены. По словам официального представителя Кремля, зачастую возникают и споры. Однако, как пояснил Песков, это является абсолютно нормальным рабочим процессом.

Как свидетельствуют данные МВФ и расчеты РИА Новости, по итогам 2025 года Россия сохранила четвертую позицию в рейтинге крупнейших экономик планеты. ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) впервые в истории преодолел отметку в семь триллионов долларов, следует из материала.