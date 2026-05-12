Песков: волатильность экономики в мире – не повод для перестановок в кабмине

Москва12 мая Вести.Нестабильность в глобальной экономике не может быть поводом для кадровых перестановок в правительстве России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он ответил на вопрос о том, является ли прогнозируемое замедление роста российского ВВП на текущий год поводом для перестановок в кабмине.

Вы каждый раз считаете, что когда происходит волатильность в глобальной, мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всем мире, и каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит это делать сказал Песков

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин плотно занимается экономическими вопросами страны. Песков подчеркнул, что на этой неделе у главы государства запланировано заседание с кабмином.