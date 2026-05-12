Москва12 маяВести.Нестабильность в глобальной экономике не может быть поводом для кадровых перестановок в правительстве России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Так он ответил на вопрос о том, является ли прогнозируемое замедление роста российского ВВП на текущий год поводом для перестановок в кабмине.
Вы каждый раз считаете, что когда происходит волатильность в глобальной, мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всем мире, и каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит это делатьсказал Песков
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин плотно занимается экономическими вопросами страны. Песков подчеркнул, что на этой неделе у главы государства запланировано заседание с кабмином.