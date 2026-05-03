Песков объяснил слова Путина, сказавшего не зацикливаться на запретах В Кремле объяснили слова Путина о зацикливании на запретах

Москва3 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" объяснил слова президента Владимира Путина, который ранее на этой неделе порекомендовал органам власти не зацикливаться на запретах.

Песков отметил, что формулировка президента была исчерпывающей.

Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент подчеркнул он

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга заявил, что избыточное увлечение запретами и ограничительными мерами может негативно сказаться на развитии страны.