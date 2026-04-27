Путин заявил, что зацикливаться только на запретах – контрпродуктивно Путин: зацикливаться только на запретах – контрпродуктивно

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга заявил, что избыточное увлечение запретами и ограничительными мерами может негативно сказаться на развитии страны.

По словам главы государства, законодательный процесс должен быть системным и одновременно творческим, ориентированным не только на реагирование на текущие вызовы и риски, но и на перспективное развитие. Путин отметил, что современные вызовы нередко носят беспрецедентный характер и требуют взвешенных решений.

При этом глава государства подчеркнул, что защита интересов граждан и потребителей остается важной задачей. Однако чрезмерное зацикливание на запретах, ограничениях и ужесточении наказаний, по мнению российского лидера, является контрпродуктивным.

Надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие сказал Путин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 27 апреля в Санкт-Петербурге у Владимира Путина запланированы встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.