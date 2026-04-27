Путин: трудности - временные, а Россия – вечна Путин заявил, что трудности являются временным явлением, а Россия — вечна

Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Совете законодателей отметил, что трудности носят временный характер, а Россия - вечна.

РФ, по словам Путина, сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками. Страна должна их достойно преодолевать, однако, как заметил российский лидер, зацикливаться только на запретах нельзя.

Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее сказал Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о выступлении Путина на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, речь главы государства всегда отличается актуальностью и современностью.