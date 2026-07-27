Путин: РФ ставит амбициозные цели в борьбе с бедностью и повышении уровня жизни

Путин заявил о хорошей динамике в борьбе с бедностью в России Путин: РФ ставит амбициозные цели в борьбе с бедностью и повышении уровня жизни

Москва27 июл Вести.Россия нашла способ не только адаптироваться к новым условиям, но и стремится к достижению амбициозных целей в повышении благополучия граждан и других социальных сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва глава государства обозначил приоритеты, которые расставлены перед властями.

Вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть чем гордиться, здесь динамика хорошая сказал Путин

Президент добавил, что российский народ невозможно сломить. Он выразил уверенность, что планы Запада по расколу общественного мнения в стране не увенчаются успехом.