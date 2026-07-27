Народ России никогда не сломить, заявил Путин Путин: народ России никогда не сломить

Москва27 июл Вести.Российский народ никому и никогда не удастся сломить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы.

По словам российского лидера, западные страны с 2022 года ставят мировые рекорды не только по числу антироссийских санкций, но и по масштабам ущерба, который эти ограничения наносят самим их инициаторам – народам европейских и других государств.

Запад желает пошатнуть российское государство, спровоцировать в стране общественный раскол, однако народ России не сломить, отметил Путин.