Путин заявил, что съезд "Единой России" проходит в судьбоносное для РФ время

Путин: съезд "Единой России" проходит судьбоносное для РФ время Путин заявил, что съезд "Единой России" проходит в судьбоносное для РФ время

Москва28 июн Вести.Съезд партии "Единая Россия" проходит в судьбоносное для России время, когда весь мир переживает системную трансформацию. Такое заявление сделал президент Владимир Путин 28 июня на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" в воскресенье проводит в Москве первый этап предвыборного съезда. На пленарном заседании выступил президент РФ.

Путин указал, что партийный съезд состоялся в сложное время.

Съезд "Единой России", нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, в судьбоносное для страны время заявил президент

По его словам, сейчас наблюдается период коренной, системной трансформации всего мира. Как сказал российский лидер, в мире множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества государств. Это затрагивает экономику, технологии, науку, культуру и спорт, в целом гуманитарное взаимодействие, добавил Путин.

В начале июня Путин уже говорил, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, которая меняет саму парадигму глобального развития, а не просто переводит систему в новую фазу.