Москва28 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

Партия 28 июня проводит в столице первый этап предвыборного съезда. На нем парламентеры выдвинут кандидатов и определят конфигурацию списка, с которым пойдут на выборы в Госдуму.

Предвыборная гонка началась 16 июня с момента подписания Путиным указа о назначении выборов. Согласно документу, партии, планирующие участвовать в выборах в Госдуму, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Российский лидер в ходе выступления сделал ряд заявлений, в том числе о месте России в мире, украинском конфликте и Западе, стратегии и сплоченности страны, внутренних задачах РФ.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выборы в России состоятся даже в условиях психологической и информационной войн, нацеленных на россиян.