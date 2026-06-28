Москва28 июнВести.Как только Россия проявляет любую слабость, с ней перестают считаться и "пробуют на зуб", сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".
"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.
Путин отметил, Россия может быть только сильной самостоятельной державой, или ее не будет.
…Как только мы проявляем какую-то слабость любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы, пробуют, как в народе говорят, на зубзаявил президент
Он отметил, что от России хотят избавиться как от мирового фактора, всегда стоящего на пути зла.
Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредьподчеркнул президент