Путин: как только Россия проявляет слабость, ее "пробуют на зуб"

Путин: Россию "пробуют на зуб", как только страна проявляет слабость Путин: как только Россия проявляет слабость, ее "пробуют на зуб"

Москва28 июн Вести.Как только Россия проявляет любую слабость, с ней перестают считаться и "пробуют на зуб", сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

Путин отметил, Россия может быть только сильной самостоятельной державой, или ее не будет.

…Как только мы проявляем какую-то слабость любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы, пробуют, как в народе говорят, на зуб заявил президент

Он отметил, что от России хотят избавиться как от мирового фактора, всегда стоящего на пути зла.