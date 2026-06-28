"При любой погоде": Косачев заявил, что выборы в ГД состоятся при любых условиях Косачев: выборы в Госдуму состоятся "при любой погоде"

Москва28 июн Вести.Выборы в России состоятся даже в условиях психологической и информационной войн, нацеленных на россиян, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

Сенатор отметил, что помимо вооруженной борьбы, Россия сталкивается и с войной информационной.

Ведется и война психологическая, нацеленная на граждан Российской Федерации, которым пытаются вбросить совершенно лживый тезис, что все пропало, что мы уже не сможем вернуться к нормальной жизни. Мы от нее никогда не уходили на самом деле. Да, есть временные трудности, вне всякого сомнения, но жизнь продолжается. И выборы состоятся, что называется, при любой погоде подчеркнул Косачев

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что европейские СМИ, судя по публикациям, активно участвуют в создании определенного нарратива, который ориентирован на оказание влияния на предстоящие выборы в Госдуму РФ.

Как заявляла глава Центризбиркома Элла Памфилова, Россия готова к проведению выборов депутатов ГД в режиме спецоперации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, озвучил риски вмешательства в выборы.

В 2026 году выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября.