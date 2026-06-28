Косачев: выборы в РФ состоятся в точном соответствии с Конституцией

В Совфеде пообещали, что Госдуму РФ выберут в соответствии с Конституцией Косачев: выборы в РФ состоятся в точном соответствии с Конституцией

Москва28 июн Вести.Выборы в Государственную думу России состоятся в точном соответствии со сроками, определенными Конституцией и президентом страны, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

Сенатор подчеркнул, что внутриполитическая жизнь России развивается по тем сценариям, которые страна сама для себя определяет.

Наши соседи на западе, я имею в виду Украину, вообще не в состоянии проводить какие-то выборы. У нас эти выборы состоятся в точном соответствии со сроками, которые определены Конституцией и которые назначены президентом Российской Федерации. Подготовка к этим выборам идет в абсолютно штатном, регулярном режиме всеми участниками сказал Косачев

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Россия готова к проведению выборов депутатов Государственной думы параллельно с ходом СВО.