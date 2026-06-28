Москва28 июнВести.Выборы в Государственную думу России состоятся в точном соответствии со сроками, определенными Конституцией и президентом страны, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".
Сенатор подчеркнул, что внутриполитическая жизнь России развивается по тем сценариям, которые страна сама для себя определяет.
Наши соседи на западе, я имею в виду Украину, вообще не в состоянии проводить какие-то выборы. У нас эти выборы состоятся в точном соответствии со сроками, которые определены Конституцией и которые назначены президентом Российской Федерации. Подготовка к этим выборам идет в абсолютно штатном, регулярном режиме всеми участникамисказал Косачев
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Россия готова к проведению выборов депутатов Государственной думы параллельно с ходом СВО.