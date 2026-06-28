Москва28 июнВести.В преддверии выборов в Госдуму Запад проводит психологическую войну, нацеленную на то, чтобы дискредитировать Россию, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".
По словам сенатора, Запад оказывает сильное психологическое давление на россиян, особенно в преддверии выборов в Госдуму.
Пытаются вбросить совершенно лживый тезис, что все пропало и что мы уже не сможем вернуться к нормальной жизни. Мы от нее никогда не уходили на самом деле. Да, есть временные трудности, вне всякого сомнения, но жизнь продолжаетсяподчеркнул Косачев
Он добавил, что выборы пройдут "при любой погоде" и в строгом соответствии со сроками, установленными в Конституции и обозначенные президентом страны.