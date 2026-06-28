"Все пропало": в преддверии выборов в Госдуму Запад пытается дискредитировать РФ Косачев: Запад пытается убедить россиян, что "все пропало"

Москва28 июн Вести.В преддверии выборов в Госдуму Запад проводит психологическую войну, нацеленную на то, чтобы дискредитировать Россию, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

По словам сенатора, Запад оказывает сильное психологическое давление на россиян, особенно в преддверии выборов в Госдуму.

Пытаются вбросить совершенно лживый тезис, что все пропало и что мы уже не сможем вернуться к нормальной жизни. Мы от нее никогда не уходили на самом деле. Да, есть временные трудности, вне всякого сомнения, но жизнь продолжается подчеркнул Косачев

Он добавил, что выборы пройдут "при любой погоде" и в строгом соответствии со сроками, установленными в Конституции и обозначенные президентом страны.