В Совфеде заявили, что Запад пытается повлиять на ситуацию в РФ перед выборами Сенатор Джабаров: Запад перед выборами пытается повлиять на ситуацию в РФ

Москва25 июл Вести.Запад в преддверии осенних выборов в РФ старается раскачать обстановку, применяя известные инструменты влияния. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров

Думаю, особого изменения в их наборе инструментов не произошло. Они стары, как мир: попытка раскачать наше общество, попытка вселить недоверие, подозрение к власти, попытка в какой-то мере даже запугать население. Я думаю, что мы умеем с этим бороться сказал он

Джабаров отметил, что такими манипуляциями Запад рассчитывает раскачать российское общество.

Понятно, для чего это делается. Понятно, что это не изменит политическую ситуацию в стране. Но они рассчитывают. Поскольку Россию внешний враг никогда не мог победить и не победит, они пытаются развалить нас изнутри заявил политик

Ранее Джабаров отмечал, что на протяжении последних лет противники России активно отрабатывали новые приемы вмешательства в электоральные процессы.