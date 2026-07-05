Названы причины, по которым Западу важно сорвать выборы в Госдуму этой осенью Озвучена причина, по которой Запад намеревается сорвать осенние выборы в Госдуму

Москва5 июл Вести.Коллективный Запад предпримет попытки сорвать проведение осенних выборов в Государственную думу РФ, чтобы подорвать легитимность той власти, которая будет принимать решения о дальнейшей жизни страны в ближайшие годы. Об этом сообщил автор информационной службы "Вести" Андрей Медведев.

По его словам, сегодня против России ведется информационно-психологическая операция по всем боевым протоколам НАТО. Согласно им, в современной гибридной войне воздействие на психику людей является не менее важным сегментом, чем сами боевые действия.

Сейчас делается все, чтобы сорвать выборы в Государственную думу. Потому, что выборы подтверждают легитимность той власти, которая принимает решения о том, как будет жить страна в ближайшие годы. И с учетом того, что сейчас в парламент идут ветераны боевых действий, Герои России, фронтовики. Сорвать эти выборы особенно важно для врага объяснил заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что враги готовятся провести провокации на предстоящих парламентских выборах.