Москва24 июн Вести.Европейские СМИ, судя по публикациям, активно участвуют в создании определенного нарратива, который ориентирован на оказание влияния на предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политтехнолог Михаил Павлив.

В качестве примера он привел публикации в иностранных средствах массовой информации, в которых говорится о подготовке России к гибридной войне и предполагается, что ее начало было бы осуществлено значительно раньше, если бы не одно сдерживающее обстоятельство.

Они пишут, что единственная причина, почему Россия пока не вступает в эту гибридную войну - российская экономика на грани краха, как они утверждают, и постоянно пытаются эту историю продвинуть. Также создается иллюзорная картина в СМИ, что у России заканчивается время, и Россия собирается напасть на Европу - это параллельная реальность, которая, конечно же, заточена под грядущие наши выборы в Госдуму. Их интересует только создание очередного напряжения для России заявил Павлив

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что экономика России в прошлом году выросла, в отличие от стран Запада. Он напомнил, что бывший президент США Джо Байден ранее обещал, что Москва якобы потерпит поражение на поле боя, а российская экономика окажется "разорванной в клочья".

Также министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что за последние три года ВВП России увеличился более чем на 10%. По его словам, российская экономика справляется с внешними ограничениями и продолжает рост.