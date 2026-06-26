Москва26 июн Вести.В Западной Европе наращивают военное производство - в эту отрасль вливаются суммы в сотни миллиардов евро, что свидетельствует о подготовке к войне. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову выразил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

Он обратил внимание, что европейские государства вкладывают в военно-промышленный комплекс даже заемные средства.

Сейчас Западная Европа именно, а мы говорим о Европе, наращивает военное производство, вкачивая туда сотни, многие сотни миллиардов евро. Часть из них - даже заемные средства. Это страшно, что они планируют войну взаймы, значит, они как бы не имеют задней скорости. Значит, они рассчитывают, что они заработают на этой войне или получат на этой войне больше, чем они сейчас потратят этих заемных денег сказал Киселёв

По словам журналиста, Европа активно производит ракеты, беспилотники, разрабатывает новые технологии для военных действий.

Они производят снаряды уже миллионами и так далее. То есть у них есть план, они системно этим занимаются. Экономический потенциал Европы, как бы мы там ни смеялись, он огромен. Они планируют войну к 2030 году. 2028-й тоже называется. А может быть, это не 2028-й, а 2027-й. Мы этого не знаем. То есть они затачивают, уже начали готовить свое население под войну пояснил он

Ранее в Кремле рассказали, что оберегает мир от глобальной войны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ядерное оружие сдерживает государства в период, когда мировая безопасность "подвергнута эрозии".