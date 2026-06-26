Киселёв: подготовка к войне с Россией — самоубийство для Европы Дмитрий Киселёв назвал подготовку Европы к войне с Россией самоубийством

Москва26 июн Вести.Для Европы подготовка к войне с Россией и сама война являются самоубийством с учетом российской ядерной доктрины, заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

По его словам, такие действия могут закончиться трагично для европейских стран.

Для Европы подготовка к войне с Россией и война с Россией, безусловно, самоубийство, потому что российский ядерный потенциал, а речь идет о том, что они постоянно приближаются к условиям применения ядерного оружия, которые сформулированы в российской ядерной доктрине, они потихонечку вползают вот так, приближаются. И вот когда эти условия наступят, тогда будем действовать по принципу: "Зачем нам мир, если в нем не будет России?" Хотелось бы, так сказать, решить этот конфликт до этой фазы заявил Киселёв

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко сообщал, что российские и белорусские военные отрабатывают на учениях ядерный ответ на угрозы безопасности.