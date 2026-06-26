Киселёв не исключил, что ВСУ нарастит средства для ударов вглубь РФ Киселёв: ВСУ будут наращивать средства для дальних ударов вглубь России

Москва26 июн Вести.Киевский режим будет наращивать средства для ударов вглубь России, поэтому необходимо принять ответные меры. Об этом заявил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Он подчеркнул, что ВС РФ продвигают фронт, а ВСУ бьют вглубь России — это асимметричные действия.

Сегодня Киев наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), большинство из украинских атак успешно отражают российские военнослужащие. Однако нет гарантий, что эти атаки прекратятся, считает он.

Никто нам таких обещаний не дает. Наоборот, документ, подписанный в "Семерке", говорит о том, что они будут наращивать средства для дальних ударов вглубь России. Если они бьют по НПЗ, значит, они будут продолжать бить по НПЗ. То есть надеяться, что они там одумаются, не приходится. Нам придется принимать меры защиты и, наверно, какие-то меры, так сказать, нападения, ассиметричные, для того, чтобы лишить их такой возможности. Вот перед чем мы сейчас стоим резюмировал Киселёв

В июне страны "Большой семерки" (G7) заявили, что наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем.