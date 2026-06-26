Киселёв о падении киевского режима: украинцы будут благодарны нам Киселёв: украинцы будут благодарны России, когда киевский режим падет

Москва26 июн Вести.Жители Украины будут благодарны России, когда киевский режим падет. Затем последует радость совместного восстановления. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову выразил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

По его словам, на Украине сейчас наблюдается мрак и нищета.

Украинцы будут благодарны нам, когда этот режим падет и мы приложим к этому руку. То есть, они нам скажут: "Спасибо за такое оздоровление, воссоединение". Потому что сейчас это душная обстановка - это мрак, это кровь, это нищета, это ужас какой-то. У нас будет радость совместного восстановления сказал Киселёв

Также журналист рассказал о новых тактиках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что боевики проявляют безжалостности и не имеют сдерживающих центров.