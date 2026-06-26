Киселёв назвал отказ от дипломатии одним из признаков нового качества войны Дмитрий Киселёв: действия киевского режима указывают на отказ от дипломатии

Москва26 июн Вести.Одним из признаков нового качества конфликта на Украине стал отказ Киева и Запада от дипломатии. Об этом заявил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Телеведущий перечислил несколько признаков нового качества конфликта на Украине. Среди этих признаков - безжалостность противника, расширение территории конфликта, системность подхода, использование новых технологий.

И последнее - то есть всего пять признаков нового качества - это отказ от дипломатии. Нет переговоров с Украиной, нет переговоров с Америкой. Дух Анкориджа - где он? Сейчас все его ищут сказал Киселёв

Ранее Дмитрий Киселёв заявил: власти стран Запада ограничивают проникновение туда информации из российских источников, в том числе об украинском конфликте, так как она может быть смертельна для разжигателей войны в Европе.