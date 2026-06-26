Москва26 июн Вести.Конфликт на Украине приобрел новые качества. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют безжалостность и системно пытаются бить по определенным отраслям. Какие еще тактики использует киевский режим, рассказал в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

Он обратил внимание, что у ВСУ отсутствуют сдерживающие центры – удар по детям в Старобельске в Луганской Народной Республике стал проявлением безжалостности режима.

Война приобрела новое качество. Я бы выделил несколько… Первое – это безжалостность. Это атака в Старобельске, дети – абсолютно нет никаких сдерживающих центров. Второе – это расширение территории. То есть уже [ударяют] вглубь России. Куда дальше? Третье – это системность подхода. То есть они ставят перед собой задачи: например, отрасль какую-то погасить – сейчас атаки на НПЗ, энергетика, бензин. [Ставят задачу] изолировать Крым и навредить всячески Крыму. Специально это делается, мстят Крыму за то, что он такой сказал Киселёв

Также, отметил журналист, ВСУ используют новые технологии и ракеты.

Говорят, что будут еще более новые и, конечно, я думаю, использование Palantir – то есть искусственного интеллекта, который определяет цели и способы доставки, минуя системы ПВО. Конечно, мы видим, что точность увеличилась. И последнее, то есть всего пять признаков нового качества - это отказ от дипломатии. Нет переговоров с Украиной, нет переговоров с Америкой. Дух Анкориджа – где он? Сейчас все его ищут добавил он

Ранее российский военнослужащий с позывным Кальмар рассказал, что украинские боевики сменили тактику применения беспилотников в Донецкой Народной Республике. Он обратил внимание, что противник в большей степени старается контролировать подступы к населенным пунктам.