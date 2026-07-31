Кнутов заявил, что новый этап СВО начался с удара ВСУ по Старобельску Военный эксперт Кнутов заявил о начале нового этапа СВО

Москва31 июл Вести.Украина в мае перешла к войне на истощение, нанося удары по гражданским и энергетическим объектам России. О новом этапе специальной военной операции в интервью изданию Газета.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, украинцы перешли очередную красную черту, когда совершили террористический акт в Старобельске.

Украина называет это войной на истощение, но реально некоторые украинские политики называют это тотальной войной. Они … начали работать по нашим объектам в тылу, в глубоком тылу отметил Кнутов

Эксперт подчеркнул, что украинцы бьют по незащищенным гражданским целям, в том числе и по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. Он объяснил действия ВСУ тяжелым положением в экономике и армии Украины.

Ранее управление Верховного комиссара ООН запросило у России информацию по расследованию удара Киева по колледжу в Старобельске.