Военный эксперт предрек Украине тотальную войну в ответ на атаки по тылу

Эксперт Кнутов: Украину ждет тотальная война за атаки по регионам России Военный эксперт предрек Украине тотальную войну в ответ на атаки по тылу

Москва24 июл Вести.Украину ждет тотальная война в ответ на террористические атаки по тылу, рассказал в беседе с MK.RU военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

Тотальная война вскоре ожидает украинцев, все, кто держат товары на складах, срочно ищите новые места для хранения предупредил эксперт

Он отметил, что Москва будет добиваться усиления изоляции Киева после ночных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Санкт-Петербургу, Симферополю и Кирову.

По словам Кнутова, на Украине считают, что конфликт переходит из стадии индустриальной войны на истощение к тотальной войне. При этом для России пока продолжается война на истощение.

Тотальная война начнется тогда, когда в сторону Украины полетят "Кинжалы", "Цирконы" и "Искандеры" не с обычной боевой частью, а с ядерной заявил историк

Эксперт выразил надежду, что страны Запада и Украина как можно скорее осознают необходимость прекращения конфликта и признания интересов России.

В ночь на 24 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Петербурге, Ленобласти и Крыму.