Москва29 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность запусков беспилотников после массированного удара российской армии по Киеву, так как, возможно, копят силы для масштабной атаки на Москву и Московскую область. Такое мнение выразил в интервью "Московскому комсомольцу" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Как отметил эксперт, после атаки по военным целям в Киеве, в том числе с применением ракетного комплекса "Орешник", активность полетов БПЛА над регионами России снизилась почти на неделю.

По его словам, этот удар имел чувствительные последствия для Украины. При этом Кнутов заметил, что может идти речь о подготовке новой масштабной провокации от противника.

Я не исключаю, что ВСУ, возможно, сейчас пытаются накопить дроны для того чтобы потом попытаться нанести чувствительный удар. Например, по Москве и Московской области. Но мы этот вариант просчитываем, поэтому работаем по объектам складирования, сборки беспилотников и крылатых ракет противника достаточно серьезно сказал Кнутов

ВСУ 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинских ударов погиб 21 человек, еще 65 пострадали.