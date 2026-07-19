В Госдуме рассказали, что ждет Украину после мощных ударов по Киеву Колесник: новые удары могут быть нанесены по любому городу Украины

Москва19 июл Вести.Все города Украины, связанные с военно-промышленным комплексом этой страны, находятся в опасности. Киев ждут еще более тяжелые удары, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

При этом он подчеркнул, что ВС РФ работают только по военным целям.

Киев ждут еще более тяжелые удары. Как и другие города Украины. Но какие именно — туман войны умалчивает. Пусть они готовят свои ПВО. Любой город Украины, связанный с ВПК Украины, не находится в безопасности: размещены ли там военные объекты или воинские части. Лучше бы удары по мирному населению Украине прекратить. Пока не доходит. Не дойдет через голову, дойдет по-другому добавил Колесник

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью, 19 июля, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по портовой инфраструктуре в Одесской области.