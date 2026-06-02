Москва2 июн Вести.Ракетостроительные заводы на Украине будут уничтожены. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием Лента.ru.

Политик отметил, что при помощи западных партнеров киевский режим пытается настроить массовое производство ракет.

Но я думаю, что уже примерно понятно, где это находится и будет находиться, и нашими ракетами это будет уничтожено. Зря стараются. Эти заводы будут уничтожены сказал Колесник

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские войска минувшей ночью нанесли удары по 10 предприятиям ОПК Украины, а также по трем территориальным центрам комплектования в Киеве. Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" в Запорожье.