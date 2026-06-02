Украинский эксперт назвал проблемой для Украины применение ВС РФ "Цирконов" Эксперт Романенко: использование ВС РФ "Цирконов" стало проблемой для Украины

Москва2 июн Вести.Использование Вооруженными силами России (ВС РФ) гиперзвуковых ракет "Циркон" при ударах по украинским военным объектам стало проблемой для Украины. Об этом заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, российская армия впервые массово применила эти ракеты при ударах по целям на Украине.

Из восьми запущенных "Цирконов" не сбили ни один. Нарисовалась новая проблема для нас сказал Романенко, которого цитируют украинские СМИ

Ранее в министерстве обороны России заявили, что российская армия минувшей ночью нанесла удары по 10 предприятиям ОПК Украины, а также по трем территориальным центрам комплектования в Киеве.

Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" в Запорожье.