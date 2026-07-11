Депутат Рады заявил о проблемах с оповещением о ракетной опасности в Киеве

Депутат Рады признал проблемы с оповещением в Киеве после ударов ВС РФ Депутат Рады заявил о проблемах с оповещением о ракетной опасности в Киеве

Москва11 июл Вести.Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о проблемах с оповещением о ракетной опасности в Киеве на фоне ночных ударов ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса ВСУ.

По его словам, заранее предупредить о подобных ударах зачастую невозможно.

Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту приводит слова Федиенко издание "Страна.ua"

В ночь на 11 июля российская армия нанесла групповой удар по объектам ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе. В Киеве были поражены промышленное предприятие "Аэродрон" (специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников) и предприятие "Фанплит" (осуществляет сборку и хранение БПЛА с дальностью полета до 200 км).