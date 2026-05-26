"Мы предупредили": что ждет Украину, когда ВС РФ начнут наносить системные удары Эксперт назвал возможный сценарий развития событий после ударов ВС РФ по Киеву

Москва26 мая Вести.Заявление о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) будут наносить системные удары по центрам принятия решения и командным пунктам в Киеве, означает переход на следующий этап спецоперации. О возможном сценарии развития событий в интервью ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам эксперта, начать удары стоит по главному элементу критической инфраструктуры Киева – энергетическим объектам. Несколько волн ударов погрузят украинскую столицу в темноту.

Это даст нам, самое главное, паралич системы военного и государственного управления Украины. Мы не можем бить по украинским АЭС, но мы можем сделать в практическом плане так, что в результате наших ударов они перейдут в аварийный режим заглушки реакторов. Как только на Украине будет полностью или в значительной мере уничтожена электрогенерация, наступит новая реальность и следующий этап сказал Коротченко

Он добавил, что, когда Киев погрузится во тьму, в сознании населения произойдут "качественные перемены". Эксперт подчеркнул, что России нужен практический военный результат, а не демонстрационные удары.

После отключения Украины от света наступает этап поражения ключевых объектов транспортной и логистики. Это означает, что порты морские в Одессе, в Николаеве должны полностью прекратить свое существование. Вторая волна ударов, чтобы Украина лишилась выхода к морю. Параллельно с этим, если есть объективные данные, которые позволяют на территории Киева уничтожать международных террористов, которые там находятся, отдают соответствующие приказы, и до них руки дойдут отметил Игорь Коротченко

25 мая МИД России выпустило заявление, в котором предупредило об ударах Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Иностранным гражданам рекомендуется покинуть украинскую столицу, а киевлянам – находится подальше от военных объектов.