Ходаренок предположил, что РФ может нанести удар "Орешником" по центру Киева Эксперт Ходаренок рассказал о механизме принятия решений об ударах по Киеву

Москва5 мая Вести.Военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок рассказал информационной службе "Вести" о механизме принятия решений об ударах по Киеву в случае срыва украинской стороной парада Победы 9 мая.

По словам эксперта, решение об ударах принимается на основе оперативной директивы Верховного главнокомандования ВС РФ, в которой излагается замысел боевых действий, задачи войскам, привлекаемые силы и средства.

"Это на уровне первого лица. То есть оперативная директива, подпись: Верховный главнокомандующий Владимир Путин, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Я думаю, что проект этой директивы мало того что есть, вполне возможно, он уже и подписан, и уже главнокомандующие видами Вооруженных сил, родами войск ставят на основе этой оперативной директивы задачи подчиненным. То есть уже вплоть до конкретного носителя, конкретного боевого расчета. Определяются объекты поражения и наряд средств поражения, которые будут занаряжены на эти объекты. Скажем, на этот объект – две ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", на этот, например, – три крылатые ракеты морского базирования. Вот так, собственно говоря, весь этот перечень разрабатывается, разрабатываются полетные задания, все уточняется, согласовывается, определяются все вопросы взаимодействия. Вот сама механика примерно такова сказал Ходаренок

Говоря о возможных средствах поражения, эксперт не исключил и применения "Орешника" по особо важным объектам.

На мой взгляд, мы можем об этом рассуждать только гипотетически, какие средства поражения могут быть привлечены к этому удару. Но не исключено, что и "Орешник", особенно по особо важным объектам. Например, тот же самый квартал правительственных зданий заявил Ходаренок

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве, подчеркнув, что раньше подобных ударов не наносилось.

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков предположил, по каким целям ВС РФ нанесут удар в случае атак киевского режима во время празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая.