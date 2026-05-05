Москва5 маяВести.Военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок рассказал информационной службе "Вести" о механизме принятия решений об ударах по Киеву в случае срыва украинской стороной парада Победы 9 мая.
По словам эксперта, решение об ударах принимается на основе оперативной директивы Верховного главнокомандования ВС РФ, в которой излагается замысел боевых действий, задачи войскам, привлекаемые силы и средства.
"Это на уровне первого лица. То есть оперативная директива, подпись: Верховный главнокомандующий Владимир Путин, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Я думаю, что проект этой директивы мало того что есть, вполне возможно, он уже и подписан, и уже главнокомандующие видами Вооруженных сил, родами войск ставят на основе этой оперативной директивы задачи подчиненным. То есть уже вплоть до конкретного носителя, конкретного боевого расчета. Определяются объекты поражения и наряд средств поражения, которые будут занаряжены на эти объекты. Скажем, на этот объект – две ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", на этот, например, – три крылатые ракеты морского базирования. Вот так, собственно говоря, весь этот перечень разрабатывается, разрабатываются полетные задания, все уточняется, согласовывается, определяются все вопросы взаимодействия. Вот сама механика примерно таковасказал Ходаренок
Говоря о возможных средствах поражения, эксперт не исключил и применения "Орешника" по особо важным объектам.
На мой взгляд, мы можем об этом рассуждать только гипотетически, какие средства поражения могут быть привлечены к этому удару. Но не исключено, что и "Орешник", особенно по особо важным объектам. Например, тот же самый квартал правительственных зданийзаявил Ходаренок
В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве, подчеркнув, что раньше подобных ударов не наносилось.
Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков предположил, по каким целям ВС РФ нанесут удар в случае атак киевского режима во время празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая.