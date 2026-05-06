Эксперт заявил, что РФ должна нанести калечащий удар Украине в случае атак 9 мая Эксперт заявил, что РФ должна нанести калечащий удар Украине в случае атак 9 мая

Москва6 мая Вести.В случае атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по России во время празднования Дня Победы необходимо нанести калечащий удар возмездия. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, у России не должно быть никаких иллюзий относительно объявленного главой киевского режима Владимиром Зеленского перемирия во время праздничных дней.

Он объявил о перемирии и одновременно несколько сот украинских дронов после его слов ночью пытались атаковать российские регионы. Поэтому в лице Зеленского мы видим … противника, врага. И самое главное, нам надо, знаете, меньше рассуждать, а больше делать. Вот прозвучало заявление министерства обороны об ответном ударе. Его надо тщательнейшим образом подготовить, этот вариант удара. Таким образом, что если нам придется все-таки к подобному механизму реагирования прибегнуть, эффект должен быть после того, как мы задействуем соответствующее средства поражения таким, чтобы это был калечащий эффект сказал эксперт

Ранее Игорь Коротченко заявил, что заявления Зеленского о параде Победы 9 мая в Москве являются прямой угрозой в адрес России.