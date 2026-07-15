Москва15 июл Вести.Россия должна "сломать хребет" киевскому режиму Владимира Зеленского конкретными ударами. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, России необходимо проявить политическую волю.

Нам не надо вести с Украиной войну на истощение. Нам надо сделать так, чтобы сломать хребет режиму Зеленского конкретными ударами, сосредоточенными, целевыми и максимально результативными. Мы наблюдаем сейчас, что Вооруженные силы Российской Федерации начали наконец-то бить по портовой инфраструктуре Украины. Эту линию надо завершить до конца, чтобы в течение семи максимум десяти дней на Украине полностью рухнули и были уничтожены все возможности в области морского транзита и морских перевозок