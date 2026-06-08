Москва8 июн Вести.Известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что нынешняя украинская власть не просто противник, а террористическая структура, с которой диалог невозможен. Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".

В беседе эксперт подчеркнул, что попытки Киева блокировать Крым, атакуя пассажирский поезд, автобусы и грузовой транспорт, требуют кардинального ответа.

Зеленский – международный террорист, мы никогда с ним ни о чем не договоримся. И ликвидация его – одна из задач, которая должна решаться заявил Коротченко

Чтобы переломить ситуацию, аналитик предлагает сосредоточиться на системных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, критический узел уязвимости киевского режима — электрогенерация. Отключение света приведет к коллапсу военного производства и госуправления. При этом Коротченко выступил против затяжной войны на истощение, отметив, что через несколько месяцев Украина начнет получать сотни тысяч ударных дронов от стран НАТО, и ни одна система ПВО не справится с таким потоком.

Есть только один путь – выключить им свет резюмировал он

Кроме того, эксперт призвал усилить военную контрразведку, взяв за основу лучшие советские практики времен Великой Отечественной, включая опыт легендарного СМЕРШа. Он также допустил применение тактического ядерного оружия по объектам, которые невозможно уничтожить иным способом, — в частности, по подземным газохранилищам и железнодорожным тоннелям в Закарпатье, через которые идет переброска вооружений из НАТО.