Москва4 июн Вести.Украинская сторона сделала ставку на диверсионные методы и терроризм. Это полностью меняет характер СВО, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Он отметил, что не стоит возлагать ответственность за организацию резонансных атак исключительно на главу киевского режима Владимира Зеленского. Исполнители преступных приказов осознают, что они делают.

Во-первых, я думаю, что нам нужно честно признать, что не отдельные террористы на Украине, а произошло уже перерождение всего украинского режима в террористический. И это кардинально меняет все СВО. Потому что с террористами не ведут переговоры, пособников террористов уничтожают. И в этом плане обычные законы войны уже перестают действовать. Во вторых, надо бить по причине, а не по следствию. То есть в этом плане, если мы будем бороться со следствиями, то в конце концов их количество перерастет нашу способность с ними бороться. Очевидно, что меры нужно предпринимать сказал Коктыш

По словам эксперта, террористов необходимо ликвидировать "там, где их обнаружат".