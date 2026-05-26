Москва26 мая Вести.Необходимо дать шанс здоровой части населения Украины предотвращать теракты и получать за это денежные вознаграждения. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

По его мнению, это очень практичный ход - за информацию о нахождении центров принятия решений киевского режима украинским информаторам выплачивать вознаграждения.

Я бы хотел напомнить, что есть замечательный Федеральный закон 2006 года "О противодействии терроризму", статья 17, пункт 1, который предполагает возможность выплаты вознаграждения за сообщение информации о местонахождении террористов и, соответственно, за содействие в предотвращении террористического акта. Понятно, что центры принятия решений Украины, которые наконец стали нашей целью, рассредоточены по бункерам, поэтому надо дать шанс здоровой части населения Украины и, собственно говоря, за информацию о бункерах, о нахождении центров принятия решений выплачивать вознаграждение. Мне кажется, это было бы очень практичным ходом. Во всяком случае, это некий шанс для украинского общества, которое не только бы бегало от ТЦК, но и власть начала бы бояться своего общества ... Потому что на самом деле пока власть безбоязненно действует, происходит, в общем-то, дальнейшее расширение конфликта заявил Коктыш

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал удар по общежитию колледжа в городе Старобельск Луганской Народной Республики намеренным государственным терроризмом киевского режима и призвал каждого лидера Евросоюза осудить теракт и прекратить поставки вооружений Украине.