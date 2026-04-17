Коктыш: ТЦК и мошенники наживаются на украинском конфликте

Москва17 апр Вести.Продолжение вооруженного конфликта на Украине выгодно коррумпированным кругам, связанным с территориальными центрами комплектования (ТЦК) и мошенническими структурами. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Для этих групп мирные переговоры означают потерю "сверхприбыли", отметил он.

Я обратил внимание на заявление депутата от партии "Слуга народа" [Дмитрия] Микиша, который выступил с разоблачительным заявлением о том, что ТЦК и телефонные мошенники зарабатывают примерно 2 млрд в год. Это изъятие наличности у сограждан. Значит, да, примерно 2 млрд долларов, еще 2 млрд — это колл-центры. И понятно, что эти ребята настолько хорошо устроены, что они кроме денег ничего видеть не будут. Никакие мирные переговоры, в общем-то, наши надежды на то, что США продавят Киев … идут в абсолютно в противоположном направлении сказал Коктыш

Он также заявлял, что демократы США рассчитывали за счет коррупции управлять Украиной.