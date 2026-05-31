Фиаско Киева: американский профессор Петро прокомментировал удар ВСУ по ЛНР Американский профессор Петро резко раскритиковал удар ВСУ по Старобельску

Москва31 мая Вести.Теракт боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске оказался медийным фиаско для киевского режима и вызвал панику у украинского военного руководства, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро в YouTube-канале World Affairs in Context.

Из-за подобных атак Россия начнет наносить удары по военному командованию Украины, отметил Петро.

Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство подчеркнул Петро

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что вина за гибель детей при атаке ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске лежит на западных странах. Страны Запада годами финансируют киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, заявил Небензя.

В ночь на 22 мая боевики ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. В результате украинского теракта погиб 21 человек, 44 пострадали.