Москва28 июн Вести.Украина под руководством Владимира Зеленского стала инструментом для проведения террористических атак против соседних государств. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

По его словам, недавние провокационные высказывания Зеленского в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко были выполнены намеренно.

Угрозы в адрес Белоруссии и Александра Лукашенко персонально звучали дважды. Один раз можно было бы сказать, что это какой-то экспромт. Но ему [Зеленскому] не было высказано предупреждения, это значит, ему было добро, мол, давай действуй, расширяй зону конфликта. То есть он [Зеленский] заинтересован в этом полагает Олейник

По его словам, Украина при текущем режиме может осуществлять атаки на любые сопредельные страны.

Украина — уникальнейший плацдарм для террористической атаки в любую сторону. Она будет атаковать, если надо, Венгрию, потому что [премьер Петер] Мадьяр там оказался не таким, как его хотели. Это надо учитывать, и с этим злом надо заканчивать сказал он

Ранее ведущий Дмитрий Киселёв заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут не оставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко иного выхода, кроме защиты своей страны.