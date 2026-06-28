Москва28 июнВести.Украина под руководством Владимира Зеленского стала инструментом для проведения террористических атак против соседних государств. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".
По его словам, недавние провокационные высказывания Зеленского в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко были выполнены намеренно.
Угрозы в адрес Белоруссии и Александра Лукашенко персонально звучали дважды. Один раз можно было бы сказать, что это какой-то экспромт. Но ему [Зеленскому] не было высказано предупреждения, это значит, ему было добро, мол, давай действуй, расширяй зону конфликта. То есть он [Зеленский] заинтересован в этомполагает Олейник
По его словам, Украина при текущем режиме может осуществлять атаки на любые сопредельные страны.
Украина — уникальнейший плацдарм для террористической атаки в любую сторону. Она будет атаковать, если надо, Венгрию, потому что [премьер Петер] Мадьяр там оказался не таким, как его хотели. Это надо учитывать, и с этим злом надо заканчиватьсказал он
Ранее ведущий Дмитрий Киселёв заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут не оставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко иного выхода, кроме защиты своей страны.