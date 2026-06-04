Экс-нардеп рассказал, почему Лукашенко критикуют в Киеве Экс-депутат Рады Олейник: Подоляк угрожает Лукашенко, чтобы подражать Зеленскому

Москва4 июн Вести.Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк решил угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, поскольку подражает своему начальнику. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что Подоляк относится к той категории людей, которые не понимают, что по характеру занимаемой должности они говорят от имени всей страны.

Подоляк — яркий представитель одной категории граждан Украины: быдло. Зеленский также оскорбляет Лукашенко, а этот пытается ему подыграть, говоря, что белорусскому лидеру надо думать, как дожить до пенсии. пояснил бывший депутат

По его словам, украинцы исторически относятся к белорусскому лидеру с большим уважением.

Ранее Лукашенко заявил, что украинский конфликт в случае атаки Киева на Белоруссию примет совсем иной оборот.