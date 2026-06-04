Москва4 июнВести.Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы способна уничтожить все ключевые объекты на территории Белоруссии, если та вступит в конфликт. Его слова приводят местные СМИ.
По словам Подоляка, Вооруженные силы Украины могут нанести удар по любому объекту в Белоруссии.
Понимая расстояния внутри Белоруссии, уж точно, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объектыпригрозил он
В конце мая в командовании Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт.
На это президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что в Киеве знают, какой будет реакция Минска на возможную атаку.