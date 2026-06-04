Подоляк пригрозил уничтожением всех ключевых объектов в Белоруссии

В офисе Зеленского снова пригрозили Белоруссии ударом Подоляк пригрозил уничтожением всех ключевых объектов в Белоруссии

Москва4 июн Вести.Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы способна уничтожить все ключевые объекты на территории Белоруссии, если та вступит в конфликт. Его слова приводят местные СМИ.

По словам Подоляка, Вооруженные силы Украины могут нанести удар по любому объекту в Белоруссии.

Понимая расстояния внутри Белоруссии, уж точно, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты пригрозил он

В конце мая в командовании Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт.

На это президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что в Киеве знают, какой будет реакция Минска на возможную атаку.