Кулеба пригрозил Белоруссии ударом в случае возникновения "второго фронта" Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о возможном ударе по Белоруссии

Москва16 мая Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии, пригрозив Минску масштабным ответным ударом в случае возможного нападения.

По его словам, если Белоруссия "на нас нападет", последствия для республики будут тяжелыми.

Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что "мама не горюй". И это может серьезно расшатать Белоруссию заявил Дмитрий Кулеба

Он также утверждал, что тема открытия "второго фронта" якобы уже вышла в практическую плоскость, а вопрос, по его мнению, теперь состоит лишь в направлении и сроках выдвижения войск.

Накануне Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинская разведка якобы располагает данными о подготовке наступления с территории Белоруссии, однако никаких доказательств этим словам представлено не было.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может наносить удары по территории Белоруссии.