Москва16 маяВести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии, пригрозив Минску масштабным ответным ударом в случае возможного нападения.
По его словам, если Белоруссия "на нас нападет", последствия для республики будут тяжелыми.
Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что "мама не горюй". И это может серьезно расшатать Белоруссиюзаявил Дмитрий Кулеба
Он также утверждал, что тема открытия "второго фронта" якобы уже вышла в практическую плоскость, а вопрос, по его мнению, теперь состоит лишь в направлении и сроках выдвижения войск.
Накануне Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинская разведка якобы располагает данными о подготовке наступления с территории Белоруссии, однако никаких доказательств этим словам представлено не было.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может наносить удары по территории Белоруссии.