Тихановская была в Киеве неспроста: готовится провокация против Белоруссии Политолог Клинцевич: Запад вместе с Украиной готовят операцию против Белоруссии

Москва27 мая Вести.Страны Запада при поддержке Украины готовят провокацию в отношении Белоруссии. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Мы видим подводящие действия Запада и Украины, к сожалению, на белорусском направлении. Характер происходящих событий говорят о том, что над Беларусью сгущаются очень тяжелые тучи. За последние месяц-полтора идет очень серьезная активизация военной инфраструктуры и движения военных действий на западной белорусской границе сказал он

В частности, активные действия на белорусском направлении предпринимают представители Польши, Литвы, Украины. Наращивается использование беспилотников, которые пытаются вторгнуться в воздушное пространство республики.

Идет реальная активизация действий, и это не носит оборонительный характер, который был до этого, идет насыщение группировки, проводится череда учений, которые исключительно носят наступательный характер сказал он

Кроме того, указал Клинцевич, глава киевского режима Владимир Зеленский выступает с агрессивной риторикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. На днях он также встретился с представительницей белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Мы видим, что Зеленский, который до этого никогда за весь период специальной военной операции не встречался с Тихановской, игнорировал ее. Сейчас ее пригласил к себе в Киев, они провели переговоры. Я напомню, Тихановская – это тот проект Запада, который сделан по политическому изменению курса на территории Беларуси. То есть фактически европейцы и Украина сейчас начинают прорабатывать вариант спровоцировать или реально в военном плане зайти колоннами на территорию Белоруссии предположил аналитик

Клинцевич полагает, что Тихановская и ее окружение могут быть использованы для проведения диверсионных операций в республике.

Тихановская и ее "министр обороны", бывший перебежчик белорусский военный, - они создают диверсионные бригады. Были кадры, где тренировались группы, состоящие исключительно из женщин. Они должны быть заброшены на территорию Беларуси. Поскольку они женщины, то не будут вызывать сильного противодействия или к ним не так будут сильно присматриваться, и их задача будет провести серию терактов для дестабилизации обстановки добавил он

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе инспекции ракетной бригады заявил, что не реагирует на идущую из Киева болтовню, в том числе на болтовню от Владимира Зеленского.