Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готовит вторжение в Белоруссию силами эмигрантов и белорусских националистов. Об этом говорится в материале газеты "Комсомольская правда".

Как утверждает издание, именно с этим связан визит в Киев бывшего кандидата в президенты Белоруссии Елены Тихановской. В настоящее время из беглых политэмигрантов, недовольных политикой главы Белоруссии Александра Лукашенко, складывается "теневой" государственный аппарат, готовый пробиться к власти в стране при первом удобном кризисе.

Киевская миссия в эту логику ложится как недостающий узел. Удобный плацдарм для координации наемников-змагаров. Не случайно Зеленский в последние дни говорит об «угрозе, исходящей от границы с Белоруссией». Хотя ни командование ВСУ, ни руководство погранслужбы этой угрозы не видит отмечается в статье

По мнению автора материала, руководство киевского режима рассматривает сценарий с попыткой вооруженного прорыва силами базирующейся на Украине группировки националистов "Белорусский легион" под ширмой "законных вооружённых сил демократической Беларуси". Эти боевики должны привести к власти структуру во главе с Тихановской.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич ранее также отметил в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести", что визит Тихановской в Киев не случаен, и страны Запада таким образом готовят при поддержке Украины провокацию в отношении Белоруссии.