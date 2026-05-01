Москва1 маяВести.Западные страны, которые выступают за права человека, в то же время закрывают глаза на террористические действия киевского режима. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".
Он обратил внимание, что Киев наносит удары по жилым домам и мирному населению.
Гибнут женщины, гибнут дети, гибнут пожилые люди. И это говорит о том, что применяется тактика международного терроризма. И эта тактика международного терроризма, она, в общем-то, скажем, находит все более широкое распространение у ВСУ. Но при этом западные страны, борцы за права человека, за демократию. Мы ж много лет все это слышали, даже десятков лет. И вдруг они сейчас ничего не видят и не обращают вниманиясказал Кнутов
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал удары ВСУ по Туапсе. Украина таким образом, как отметил политик, пытается нанести удар по экономическим возможностям России.