Москва1 мая Вести.Западные страны, которые выступают за права человека, в то же время закрывают глаза на террористические действия киевского режима. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание, что Киев наносит удары по жилым домам и мирному населению.

Гибнут женщины, гибнут дети, гибнут пожилые люди. И это говорит о том, что применяется тактика международного терроризма. И эта тактика международного терроризма, она, в общем-то, скажем, находит все более широкое распространение у ВСУ. Но при этом западные страны, борцы за права человека, за демократию. Мы ж много лет все это слышали, даже десятков лет. И вдруг они сейчас ничего не видят и не обращают внимания сказал Кнутов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал удары ВСУ по Туапсе. Украина таким образом, как отметил политик, пытается нанести удар по экономическим возможностям России.